Zico attacca: «Non è stata una bella Copa America, i giocatori…» – VIDEO

Zico attacca: «Non è stata una bella Copa America, i giocatori…». L’ex fuoriclasse brasiliano si esprime così sulla manifestazione

La Copa America volge al termine: la finalissima in programma domenica tra Brasile e Perù sancirà la fine di una manifestazione che, secondo Zico, non è stata troppo felice

Questa l’analisi del fuoriclasse carioca: «Non è stata una bella Copa America, lo dicono i risultati. I giocatori hanno parlato male dei campi, nonostante ci fossero i migliori la parte tecnica non è andata bene. Il Brasile spero possa giocare bene questa finale bene in casa contro il Perù, ma è una finale. Non esiste una favorita».