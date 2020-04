Ziyech: «Avrei voluto finire diversamente la stagione» – VIDEO

Hakim Ziyech ha parlato ai canali ufficiali dell’Ajax commentando la decisione della Federcalcio di sospendere definitivamente la stagione

Hakim Ziyech ha parlato ai canali ufficiali dell’Ajax annunciando il suo addio al club olandese e commentando la decisione della Federcalcio di sospendere definitivamente la stagione.

ADDIO – «Non è come se avessi vinto, non abbiamo ottenuto alcun titolo. A fine stagione andrò via e avrei voluto finire qui nel migliore dei modi. Per gli altri ragazzi nella squadra il futuro è ancora tutto da definire . Nel mio caso è un vero peccato non terminare la stagione come sperato».