Zola: «Spazio ai giovani come Barella e Raspadori»

In un’intervista al Corriere della Sera Gianfranco Zola, che in Premier ha giocato, ha parlato dei giovani della Serie A e del “suo” Napoli candidato alla vittoria finale

BARELLA E RASPADORI RIMASTI IN ITALIA – «E hanno fatto bene. Vorrei vederne altri di ragazzi interessanti come loro. Barella è sicuramente uno dei più forti nel suo ruolo. Ha avuto difficoltà nel passaggio dal Cagliari all’Inter, grazie a queste è cresciuto ulteriormente. Raspadori ha fatto bene e ha ancora margini di miglioramento, è un ragazzo promettente. Senza dimenticare il talento di Zaniolo, che a me piace tantissimo. Le emozioni che trasferiscono in campo i giovani forti aumentano il livello dello spettacolo. Mi auguro che siano sempre di più».

SCUDETTO AL NAPOLI? – «In questo momento il Napoli è primo in classifica, dunque sì. Ma il campionato spezzato dal Mondiale nasconde incognite che nessuno conosce. Un po’ come essere all’anno zero: conta il numero di giocatori che ogni squadra manda in Qatar, conta il periodo di permanenza degli stessi calciatori, e questo si saprà soltanto a competizione in corso. Difficile fare previsioni, ci sono variabili che non si possono calcolare. Oltre al Napoli c’è il Milan che continua a far bene come l’anno scorso e ha giocatori di livello, oltre a un allenatore come Pioli che è in totale sintonia con il gruppo. E in campo si sente, si vede».