Il 25 luglio 1997 sbarca in Italia il “Fenomeno”: l’Inter acquista Ronaldo, il giocatore in quel momento più forte al mondo

Il 25 luglio 1997 rappresenta una pietra miliare nella storia del calcio, e del calciomercato in particolare, in Italia. La data, infatti, è quella passata agli annali per lo sbarco a Milano – sponda Inter, naturalmente – di Luis Nazario da Lima, per tutti Ronaldo. L’allora presidente nerazzurro Massimo Moratti, per completare l’operazione, staccò un assegno da 48 miliardi di lire al Barcellona.

A 21 anni il “Fenomeno” aveva già vinto tanto e sempre da protagonista, rivelandosi al mondo come un’autentica macchina da gol. In cinque stagioni trascorse in nerazzurro conquistò una Coppa Uefa con un suo gol alla Lazio in finale e, a livello personale, un Pallone d’Oro.