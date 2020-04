A.d. Borussia Dortmund: «Se non riprendiamo Bundesliga al tappeto»

Hans-Joachim Watzke, ad del Borussia Dortmund, è intervenuto sul possibile stop del campionato tedesco. Ecco le sue parole

Hans-Joachim Watzke, ad del Borussia Dortmund, è intervenuto sul possibile stop del campionato tedesco. Parole poco confortanti quelle rilasciate alla tv sportiva tedesca di Sky, visto che la situazione sembra essere davvero critica:

«La Bundesliga andrà al tappeto se non giocheremo per i prossimi mesi. Non esisterà più nella forma in cui l’abbiamo conosciuta». Nei prossimi giorni arriverà la decisione da parte del governo tedesco.