Borussia Dortmund, rivolta dei tifosi contro il nuovo sponsor: «No a chi produce panzer! Va contro i nostri valori»

Mentre si avvicina la finale di Champions League contro il Real Madrid, in casa Borussia Dortmund scoppia la protesta sul nuovo sponsor del club per la Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società ha chiuso la sponsorship di Rheinmetall, industria bellica produttrice del carro armato Leopard, considerato il miglior mezzo blindato del mondo. La Rheinmetall – che dallo scoppio della guerra in Ucraina ha quintuplicato i ricavi e ha appena venduto una partita di 30 panzer a Kiev – verserà 20 milioni all’anno per tre anni, ma i tifosi hanno contestato la decisione di affiliarsi all’industria delle armi.

La prima voce di dissenso è stata quella di Michael Schulz von Glasser, capo eminente della tifoseria organizzata giallorossa, che ha commentato: «Una fabbrica di armi come

sponsor è inconciliabile con i valori del Borussia e del calcio in generale». Il gruppo Unsere Kurve, ha criticato la scelta, spiegando che: «si è toccato un nuovo livello di bassezza nella scala della voracità di denaro dei club». Il ds del club, Hans-Joachim Watzke, ha risposto così ai tifosi, spiegando la scelta del nuovo sponsor: «La sicurezza e la difesa sono elementi fondamentali della democrazia. Di questi tempi, vediamo ogni giorno come vada difesa la libertà in Europa».