Abbiati prima di Milan-Napoli: «Reina e Callejon grandi giocatori»

In attesa di Milan-Napoli, Christian Abbiati si sbilancia un po’ su Reina e Callejon: le ultime di calciomercato per i rossoneri

Il Milan prenderà Pepe Reina? E José Maria Callejon? I rossoneri sono stati accostati ai due spagnoli del Napoli e proprio con il Napoli giocano oggi a San Siro. Christian Abbiati, dirigente rossonero, di portieri se ne intende. Si coccola Gianluigi Donnarumma, ma sa che Reina è vicinissimo al Milan, anche se in molti danno già per chiusa l’operazione a parametro zero da luglio. Per Callejon è più complicata, perché il costo è alto e potrebbe rientrare Suso nell’affare. Calciomercato o fantamercato? Anche Abbiati ha detto la sua.

«Sia Reina che Donnarumma sono grandi portieri. Faccio a Gigio i miei complimenti per aver raggiunto le cento presenze in Serie A. Reina ha molta esperienza e ha vinto molto in carriera, sarà un bel duello. Callejon mi piace come giocatore, ma abbiamo Suso e me lo tengo stretto. Certo, se avessimo anche Callejon sarebbe bello…» ha detto con un sorriso Abbiati ai microfoni di Premium Sport. Tra pochissimi istanti inizierà la partita tra Milan e Napoli valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Da quel momento tutti gli occhi saranno sulla corsa Scudetto e Europa, niente più mercato.