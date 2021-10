Acquafresca: «Juve, fondamentale fare punti. Di Allegri vi dico che...»

Acquafresca ha parlato di Massimiliano Allegri e del momento vissuto dalla Juve. Le parole dell’ex attaccante del Cagliari

Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, è intervenuto a Terzo Tempo su Radio Bianconera per parlare della Juve e di Allegri.

JUVE – «Per la Juve ora è fondamentale fare punti, poco importa il bel gioco. Vincere aiuta a vincere e Allegri da questo punto di vista è fenomenale».

RETROSCENA ALLEGRI – «Mi pungolava tantissimo al Cagliari, vedeva in me delle qualità. Finché ti punge l’allenatore è perché crede in te. All’inizio abbiamo avuto un rapporto difficile. Una mattina non ero entrato col piglio giusto, ho sbagliato uno stop e si è scatenato l’inferno. Ci siamo un attimo presi, poi Landucci ha fatto da paciere, ma è stato un modo per tenermi sul pezzo. Con lui ho giocato la mia miglior stagione di sempre».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24.COM