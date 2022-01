Adani al vetriolo: «Milan-Juve? Più emozioni in 2 minuti di Catanzaro-Palermo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lele Adani punge senza mezzi termine lo spettacolo deludente Milan-Juve durante la consueta diretta Twitch con la Bobo Tv

Alla Bobo TV, in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così della partita Milan-Juve. Ecco il suo commento.

MILAN JUVE – «Sto guardando Catanzaro-Palermo di Serie C per l’esordio in panchina di Baldini. In due minuti c’è già stato un palo, quindi ci sono sicuramente già state più emozioni di Milan Juve».