Agente Sepe: «Addio al Napoli? Fu Sarri a mandarlo via»

L’agente di Luigi Sepe ha parlato del futuro del portiere, attualmente al Parma, finito nel mirino del Napoli

Luigi Sepe, portiere del Parma, è finito nel mirino del Napoli, suo ex club. Mario Giuffredi, suo agente, ha parlato del futuro del suo assistito, tornando però anche sul passato e l’addio agli azzurri. Ecco le parole del procuratore a Radio Punto Nuovo.

«Sepe è da grande squadra, l’ho sempre detto. Quest’anno, per rendimento, è stato uno dei primi 5 in Serie A. Per il portiere si determina lungo il campionato chi è titolare. Sepe non è stato mandato via da Giuntoli o De Laurentiis, ma quando c’era lui, c’era Sarri».