Aguero dice addio: «Non dimenticherò mai il Manchester City»

Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha detto addio al club. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK.

«Voglio dire grazie ai miei compagni di squadra, grazie di tutto. Sono un attaccante, il mio obiettivo è sempre stato quello di segnare, quindi sono felicissimo perché alla mia ultima partita sono arrivati due gol ed è fantastico. Il primo titolo vinto con il City è stato il più importante per il club e per me. Sono felice perché non è facile giocare 10 anni per un club di questo livello».