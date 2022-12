AIA, si va verso il commissariamento: Trentalange ha 10 giorni per dimettersi

La chiusura delle indagini sul caso D’Onofrio ha coinvolto anche il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange che ha 10 giorni per dimettersi

Si è chiusa l’indagine sulla vicenda del procuratore AIA Rosario d’Onofrio, arrestato con accuse di narcotraffico è che ha coinvolto anche il presidente dell’associazione Trentalange.

Nonostante non ci sia, da parte di Trentalange, la volontà di dimettersi, potrebbe non avere alternative: nel consiglio federale indetto da Gravina del prossimo 19 dicembre si parlerà della “situazione Aia: provvedimenti conseguenti” e, come riporta La Repubblica, si va verso il commissariamento. Trentalange adesso ha dieci giorni per dimettersi o aspettare di essere estromesso dal suo ruolo.