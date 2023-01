Ajax e PSV, è crisi: Eredivisie, il punto della 18ª giornata

Ajax e PSV perdono punti contro due neopromosse, mentre Feyenoord e AZ Alkmaar volano – Eredivisie, il punto della 18ª giornata

La 18ª giornata di Eredivisie ha dimostrato che la massima serie del calcio olandese è il campionato più pazzo del mondo. Gli highlights delle partite del calcio dei mulini a vento sono disponibili gratuitamente su Mola (QUI il link per la registrazione). Feyenoord e AZ Alkmaar battono agevolmente NEC Nijmegen e Go Ahead Eagles, mentre PSV (1-0 a Emmen) e Ajax (1-1 in casa col Volendam) non escono dalla crisi.

La capolista Feyenoord vince (2-0) e convince in casa contro il NEC Nijmegen. Malgrado l’allenatore Arne Slot non si sia detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, i Rotterdammers hanno messo in cassaforte il match nel primo tempo con Dilrosun e Kökçü. Poi, dopo essere rimasti in superiorità numerica, hanno gestito la sfida senza mettere a repentaglio i 3 punti. Forse non è spettacolare e dominante in lungo e in largo, ma questo Feyenoord è l’esempio della parola “concretezza” applicata al mondo del calcio.

E l’AZ Alkmaar non è da meno, anzi. Con il 4-1 in casa del Go Ahead Eagles (a segno Pavlidis, Mihajlovic, Sugawara e Burmeester) la squadra di Pacal Jansen resta a -2 dalla vetta. Dopo un primo tempo non brillante, i Kaaskoppen hanno archiviato la pratica con quattro gol, il primo dei quali segnato da Pavlidis, che sta diventando sempre più decisivo. Le avversarie sono avvisate.

IL PSV Eindhoven cade nella trasferta di Emmen, dimostrado che dopo le partenze di Gakpo e Madueke qualcosa è cambiato. E non poteva essere altrimenti. Il gol di Bernadou al 24′ e il rosso rimediato da Mauro Junior al 43′ hanno condannato i boeren alla quinta sconfitta stagionale. Dopo aver perso contro Cambuur e Groningen (ultime in classifica), van Nistelrooij perde anche con l’Emmen, che in casa aveva vinto solo una partita. Per inseguire il Feyenoord, al PSV serve un miracolo.

Il momento di crisi senza fine dell’Ajax si allunga a 7 partite. I lancieri hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Volendam, penultimo in classifica. Gli arancioni l’hanno sbloccata con Mirani, poi Kudus ha raccolto l’assist di Lorenzo Lucca e ha pareggiato i conti. Nel finale, però, l’Ajax non è riuscito a sfondare il muro del Volendam. Nella serata di ieri, la società ajacide ha esonerato Alfred Schreuder, bersaglio di contestazioni e fischi da parte della Johan Cruyff Arena. Con il pareggio del Twente contro il Vitesse, Feyenoord (41) e AZ (39) allungano in classifica. Sotto alla coppia di vertice, quella PSV-Twente (35) e l’Ajax (34) inseguono, nel bel mezzo di un periodo ricco di difficoltà. E occhio anche allo Sparta Rotterdam, che ha solo due lunghezze di distanza dai lancieri.