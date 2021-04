Ajax, Gravenberch: «Roma? Voglio dare un premio ai tifosi»

Ryan Gravenberch è uno dei centrocampisti più interessanti d’Europa: ecco le sue parole verso la sfida contro la Roma

Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax, ha parlato al sito ufficiale del club olandese.

ROMA – «Contro la Roma dobbiamo fare una bella partita proprio come contro il Lille. Se riuscissimo a giocare come contro i francesi, dovremmo riuscire a battere anche i giallorossi. Adesso che gioco per il titolo olandese è diverso. Sento tutti i tifosi dell’Ajax dietro di noi. E vogliamo dargli un premio, anche se non possono venire allo stadio».