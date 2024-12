Ajax Lazio, domani in Europa League un inedito europeo: mai affrontate prima

Ajax Lazio sarà una prima volta nella storia delle due squadre: lanceri e biancocelesti non si sono mai affrontate in nessuna competizione europea

Quella di domani in Europa League tra Ajax Lazio sarà una partita assolutamente inedita. Le due squadre, sicuramente non nuove alle competizione europee nella loro storia infatti non si sono mai affrontate.

Una sfida in cui i biancocelesti di Baroni non potranno contare sull’apporto dei tifosi, vista la clamorosa decisione della sindaca di Amsterdam di vietare la trasferta ai sostenitori italiani con l’accusa di antisemtisimo.