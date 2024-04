Stagione no, ma l’Ajax trova il modo per farsi notare

Tutti i numeri e le statistiche sulla stagione dell’Ajax dopo l’ultimo turno di Eredivisie. I dettagli in merito

C’è una squadra in Europa che, esclusi i portieri, e compresi anche elementi che non fanno più parte della rosa, ha ben 21 giocatori che hanno realizzato assist vincenti. Si tratta dell’Ajax, che – conteggiando tutte le competizioni – ha aggiunto nel giorno di Pasqua un altro nome tra gli uomini in grado di confezionare occasioni che i compagni trasformano in rete.

L’operazione è riuscita nella trasferta con lo Zwolle, quando Godts ha chiuso il triangolo con Akpom, bravo a infilare il pallone dello 0-2 (1-3 il risultato finale). Se non è un record, poco ci manca. Nonostante una stagione non all’altezza del blasone, l’Ajax trova comunque il modo per farsi notare.