Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Midtjylland

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Midtjylland.

CHAMPIONS LEAGUE – «Pensiamo solo a vincere, poi potremo guardare oltre. È una buona squadra e lo confermano i risultati ottenuti in patria: sono senza dubbio la formazione più forte della Danimarca. Dovremo essere attenti nella gestione del pallone. Nei primi venti minuti contro il Midtjylland, all’andata, ci siamo riusciti davvero alla perfezione e abbiamo anche segnato due bei gol. Abbiamo statistiche eccezionali fuori, ma nelle gare casalinghe non andiamo male. Ovviamente ci teniamo a vincere sempre, ma ogni partita fa storia a sé. Forse dovremmo avere un po’ più di pazienza nelle gare in casa, ma di sicuro non si può dire che abbiamo giocato male contro Real Madrid, Juventus, Chelsea e Tottenham».

CORONAVIRUS – «Non ci sono giocatori positivi. Klaassen, se riuscirà a correre, sarà sicuramente in campo. Mazraoui, Antony e Labyad saranno disponibili. Domani vogliamo far meglio rispetto alla gara d’andata, ne abbiamo giocate sicuramente di migliori. Vogliamo trascorrere l’inverno in Champions League».