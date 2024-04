Clamoroso Ajax, idea Xavi: si studia il super colpo

L’Ajax starebbe pensando a Xavi del Barcellona come nuovo allenatore per la prossima stagione. Tutti i dettagli

L’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport lancia una clamorosa notizia per la prossima stagione: l’Ajax starebbe pensando a Xavi come nuovo allenatore della prossima stagione.

L’ex centrocampista lascerà infatti a giugno per sua volontà il Barcellona ed è alla ricerca di una nuova esperienza in panchina. Inoltre la squadra olandese sta affrontando una stagione difficile in Eredivisie e ha bisogno di una spinta per ripartire.