Allan Napoli, rapporti tesi. Everton sullo sfondo, ma serve uno sconto

Allan fuori dal progetto Napoli: cessione inevitabile, ma De Laurentiis (per ora) non è intenzionato a cederlo all’Everton a prezzo di saldo

Allan si allontana sempre di più dal Napoli. Il brasiliano si sente fuori dal progetto e non è intenzionato a rimanere. L’Everton di Ancelotti continua a corteggiare il centrocampista, ma Aurelio De Laurentiis non si scompone.

Come evidenziato da gazzetta.it, il presidente azzurro pretende 40 milioni per liberare il giocatore, cifra che i Toffees non sono disposti a versare nelle casse partenopee.