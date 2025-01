Allegri ritornerà ad allenare: fumata bianca vicina con quella squadra. Ecco tutti i dettagli della trattativa

Allegri, l’ex tecnico della Juve potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Al Ahli la prossima stagione. Ecco la situazione attuale

Massimiliano Allegri ritornerà ad allenare? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al Ahli sarebbe vicino alla fumata bianca per l’ex allenatore della Juve. Ecco il racconto.

LA SITUAZIONE – L’Al Ahli ha trovato un accordo di massima per nominare Massimiliano Allegri come nuovo capo allenatore per la prossima stagione! Gli ultimi dettagli saranno definiti nei prossimi giorni prima del “eccoci qua”, mentre il club ha in programma di nominare l’allenatore ad interim e poi Allegri a giugno. Ci siamo quasi. 🏁🇮🇹