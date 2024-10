Corto muso? Non è un’esclusiva di Allegri. La passione per i cavalli di tanti calciatori e allenatori. Ecco i più importanti

La rivelazione sull’ormai famosa espressione utilizzata da Massimiliano Allegri nella sua avventura sulla panchina della Juventus

Si può sicuramente affermare che la definizione di «corto muso» abbia influenzato moltissimo la carriera di Massimiliano Allegri. Prodotta dall’allenatore per definire la vittoria di misura relativa alla classifica finale, è stata traslata a ogni successo per 1-0 che ne ha contraddistinto l’avventura alla Juve. Ma al di là dell’interpretazione, segnala la passione dichiarata per l’ippica del mister. Che peraltro condivide con molti appartenenti al mondo del calcio anche in Serie A. La Gazzetta dello Sport ne ha stilato l’elenco.

ALLEGRI – Con Estrosa ha vinto – e non di corto muso ma con nettezza – proprio domenica scorsa all’ippodromo di San Siro.

ANCELOTTI – Corre da proprietario la categoria più alta del galoppo con Gala Real.

BONIEK – Proprietario e gentleman driver a Capannelle.

FERGUSON – Sir Alex ha una fortissima passione per i saltatori.

GRIEZMANN – Ha creato una società di corse.

VIDAL – Nel 2015 ha venduto un cavallo negli Stati Uniti per 2 milioni di dollari.