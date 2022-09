Allegri, denunciata l’ex moglie per appropriazione indebita: il caso

Spinose vicende familiari per il tecnico della Juventus Max Allegri: problemi con l’ex moglie Claudia. Ecco cosa è accaduto

Allegri ha denunciato l’ex moglie Claudia Ughi per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari, con il Pm che ha chiesto una condanna di 1 anno e due mesi.

La donna è accusata di aver utilizzato per sé parte dei soldi ricevuti da Allegri ogni mese per il mantenimento del figlio 11enne avuto insieme. Ughi ha provato a difendersi spiegando di aver utilizzato il denaro e aggiungendo che una parte sarebbe stato usato per pagare gli studi universitari all’estero della figlia più grande. Lo riporta La Stampa.

