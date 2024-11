Allegri esalta Sinner: «La sua forza è che non si rende conto di questa cosa…»

Le parole di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sulle prestazioni di Jannik Sinner alle ATP Finlas di Torino

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha parlato Super Tennis Tv di Jannik Sinner dalle ATP Finlas.

ATP FINALS – «Mi fa molto piacere essere qua, un evento meraviglioso e in questo momento il tennis grazie a Sinner e a tutti gli altri giocatori italiani sta andando molto bene, siamo molto contenti, soprattutto gli appassionati di tennis».

SINNER – «Che sia ancora un ragazzo che non si rende conto di essere il numero uno al mondo, questa credo sia la sua vera forza. Credo sia un giocatore straordinario, ma questo non posso dirlo io perché non ne capisco niente. Poi come ragazzo sicuramente ha dei valori importanti».