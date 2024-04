Juve, Allegri via? Serena: «Oltre a Motta faccio un altro nome» - Calcio News 24

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato della situazione in casa Juve e del possibile tecnico del futuro in caso di addio di Allegri

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato della situazione in casa Juve e del possibile tecnico del futuro in caso di addio di Allegri. Le sue dichiarazioni al Corriere di Torino:

ALLEGRI E SOSTITUTI – «La Juve mi sembra voglia inaugurare un nuovo ciclo. E questo potrebbe interessare anche la guida tecnica. Allegri ha vinto tantissimo, farà sempre parte della storia bianconera. Più che un grande gestore, servirebbe un allenatore più didattico, in grado di insegnare e costruire. Un profilo come quelli di Thiago Motta o Gilardino. Mi piace molto anche Amorim, ma sembra che l’allenatore dello Sporting Lisbona sia stato prenotato dal Liverpool».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24