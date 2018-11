Allegri da record: nona qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions

Nuovo record per Massimiliano Allegri: il tecnico si qualifica agli ottavi di Champions League per il nono anno consecutivo

Record su record per la Juventus e per Massimiliano Allegri. I bianconeri, considerati tra i favoriti per la vittoria della Champions League, hanno faticato ma alla fine hanno battuto un tenace Valencia e hanno strappato il pass per gli ottavi di finale. La Juve non ha ancora la certezza aritmetica del primo posto e dovrà vincere a Berna contro lo Young Boys, all’ultima giornata, per blindare la prima piazza (in caso di mancata vittoria dello United in casa del Valencia, la Juve arriverebbe prima anche perdendo con gli svizzeri).

La Juve ha battuto il Valencia per 1-0 strappando la qualificazione agli ottavi. E’ la nona volta consecutiva che una squadra allenata da Massimiliano Allegri ottiene il pass per il turno successivo: il tecnico è riuscito a qualificarsi 4 volte agli ottavi nei suoi 4 anni al Milan (il quarto anno fu esonerato a gennaio dopo la sconfitta con il Sassuolo, prima di poter giocare il doppio confronto) e ora sono salite a 5 le qualificazioni consecutive sulla panchina della Juventus. Un traguardo importante per un allenatore spesso sottovalutato e criticato: nessuno ha fatto meglio di lui nello stesso lasso di tempo!