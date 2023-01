Allegri: «Napoli? Sono i favoriti. Nessuno pensava che la Juve...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli

COSA TEME DEL NAPOLI – «È la classifica che dice che se han fatto 44 punti e han perso solo una partita siano i favoriti. Sono forti tecnicamente, sono ben allenati: Spalletti è il migliore ad allenare e ad insegnare. Lo ha fatto a Roma, a Milano. È una partita bella da giocare, due mesi fa nessuna pensava che la Juve arrivasse a questa partita in queste condizioni».

SPALLETTI – «Ho grande stima di Luciano, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l’anno scorso. Io non sono allenatore, facciamo questo mestiere per sbaglio dovevo fare un’altra roba (ride ndr). Domani affrontarlo è una bella sfida. Penso sia molto più importante per loro che per noi».

