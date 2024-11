Allegri Roma, quanto sono vere le ultime voci? Tutti i nomi e i piani dei giallorossi per la panchina

Allegri Roma, quanto sono vere le ultime voci sul dopo Juric? Ecco tutti i nomi e i piani dei giallorossi per la panchina

La Roma non sta attraversando ultimamente un periodo semplice, con i risultati che fanno fatica ad arrivare e un ambiente sempre più distaccato dalla squadra. Anche la posizione del neo tecnico Ivan Juric dopo l’ultimo pareggio in Europa League, si sta facendo sempre più in bilico.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i giallorossi non starebbero pensando concretamente di ingaggiare Massimiliano Allegri: l’ex allenatore della Juventus è scavalcato infatti nelle gerarchie da altri profili come Mancini, Potter, Sousa e Lampard.