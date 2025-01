Allenamento Atalanta, le ultime novità verso Udine. Miglioramenti per Juan Cuadrado? La situazione

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia per quanto riguarda gli infortuni. Cosa filtra in vista della gara contro l’Udinese?

Atalanta subito a lavoro con l’allenamento mattutino di oggi. Ecco le novità tra infortuni, sessioni a Zingonia a due giorni dalla sfida contro l’Udinese.

ALLENAMENTO ATALANTA: LA SITUAZIONE

Continua la preparazione dei nerazzurri in vista della sfida di campionato contro l’Udinese: oggi mister Gasperini ha diretto un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti. Domani, venerdì 10 gennaio, la squadra si allenerà nel primo pomeriggio a Zingonia a porte chiuse; a seguire la partenza per Udine. Scamacca, Retegui e Juan Cuadrado si stanno allenando individualmente: in miglioramento, ma ancora sotto la lente dell’Atalanta che non vuole forzare i tempi di recupero