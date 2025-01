Allenamento Atalanta, buone notizie per Barcellona: recuperato il capitano Marten De Roon. Le ultime da Zingonia

Allenamento Atalanta, recuperato definitivamente Marten De Roon: ci sarà contro il Barcellona. Ecco l’ultimo reportage da Zingonia

In vista dell’ottava e ultima giornata della League Phase della UEFA Champions League 2024-2025, oggi mister Gasperini e il suo staff hanno diretto una sessione di allenamento pomeridiana al Centro Bortolotti.

In casa Atalanta recuperato definitivamente Marten De Roon: ci sarà contro il Barcellona mercoledì sera in Champions League. Miglioramenti per Gianluca Scamacca che si allena individualmente in campo, solite terapie per Kossounou.

Domani, martedì 28 gennaio, la squadra partirà per Barcellona, dove – alle ore 18.30, allo Stadio Olimpico Lluís Companys, che mezz’ora prima ospiterà anche la consueta conferenza stampa della vigilia – svolgerà la seduta di rifinitura (primi 15 minuti aperti ai media).