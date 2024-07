Allenamento Atalanta, le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione a Zingonia tra rientri e infortuni

Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia. La situazione

Doppia seduta in casa Atalanta al Centro Bortolotti, con delle novità dopo l’ultimo report d’allenamento.

Per Sulemana primo allenamento con la squadra nella seduta pomeridiana.Nessuna novità: Scalvini terapie, lavoro individuale per Zaniolo così come per De Roon e Koopmeiners (ma in campo).Domani, seduta mattutina a Zingonia, nel pomeriggio (dalle ore 17) allenamento congiunto con la formazione Primavera a Clusone.