Allenamento Atalanta, è TORNATO De Ketelaere a Zingonia. Le ULTIME sugli infortuni - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia. La situazione

Ritorno al lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti, con delle novità dopo l’ultimo report d’allenamento.

Dopo la domenica di riposo, è ripresa questo pomeriggio la preparazione dei nerazzurri al Centro Bortolotti. Dopo gli impegni con il Belgio agli Europei, è tornato al lavoro a Zingonia anche De Ketelaere. Da considerare De Roon recuperato così come Godfrey: ritornati entrambi in gruppo. Sessione individuale in campo per Zaniolo. Solite terapie per Giorgio Scalvini.

Domani, martedì 23 luglio, è in programma una doppia seduta, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.