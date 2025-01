Allenamento Bologna, il comunicato della società rossoblu sugli infortuni. Recuperi in vista?

Allenamento Bologna, il comunicato della società rossoblu su quella che è stata l’ultima sessione in vista della gara contro l’Inter di Inzaghi

Continua l’allenamento del Bologna su quella che sarà la gara contro l’Inter, con delle novità importante sugli infortuni. Ecco il report

ALLENAMENTO BOLOGNA, IL COMUNICATO

Sono ripresi oggi i lavori dei rossoblù in preparazione a #InterBFC: seduta di scarico in palestra per i più impiegati ieri sera, partitella a metà campo per gli altri. Lavoro in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata per Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi, allenamento differenziato per Michel Aebischer.