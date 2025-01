Allenamento Cagliari, ci sono novità importanti sugli infortuni. Lavoro personalizzato per due giocatori

Allenamento Cagliari: il club rossoblù ha svolto oggi una seduta di allenamento. Ecco il report analizzando quelli che sono gli infortuni

Il Cagliari di Davide Nicola si gode la vittoria sul Monza e si prepara alla sfida contro il Milan, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Serve allenarisi, ma anche provare ad analizzare la situazione infortuni e possibili recuperi. Il report.

IL REPORT – «La squadra si è ritrovata questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini per iniziare gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Il girone di ritorno dei rossoblù di mister Nicola si apre già sabato, 11 gennaio, allo stadio “Meazza” contro il Milan (i biglietti per il Settore Ospiti). Due i gruppi al lavoro oggi: i calciatori maggiormente impiegati nella vittoria di ieri a Monza hanno svolto una seduta dedicata alle esercitazioni di scarico; per gli altri esercizi di attivazione, partite su campo ridotto giocate ad alta intensità e lavori atletici sulla velocità. In gruppo Jakub Jankto, lavori personalizzati per Zito Luvumbo e Kingstone Mutandwa. A riposo Giuseppe Ciocci. Domani, martedì 7, nuovo allenamento in programma al pomeriggio».