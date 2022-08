Amarcord Atalanta-Milan, quando Ventola e Soncin trascinarono la Dea al quarto posto

Tra i tanti Atalanta-Milan indimenticabile il 2-0 della stagione 2006/2007, con le reti di Soncin e Nicola Ventola

Il goal di Ciccio Brienza, la rovesciata di Pinilla e il 5-0 del 2019. Atalanta-Milan ha sempre portato dei ricordi indelebili ai tifosi nerazzurri, ma tra i tanti match disputati in quel di Bergamo spicca anche il 2-0 della stagione 2006/2007.

Se da una parte ci si trovava in un contesto molto particolare visto lo scandalo Calciopoli, l’Atalanta di Colantuono (neopromossa in Serie A) dimostra di essere una squadra tanto solida quanto competitiva. Ferreira Pinto, Carozzieri, Loria, Ventola, Calderoni, Zampagna, Donati, Migliaccio e i ritorni di Doni e Vieri come ciliegina sulla torta.

Il 5 novembre 2006 arriva a Bergamo il Milan con il morale sotto tacchi vista l’attuale posizione in classifica. Nonostante ciò, il match si dimostra inizialmente equilibrato fino a quando nella ripresa Nick apre le danze con un sinistro potentissimo che batte Dida. Dall’altra i rossoneri non riescono a trovare idee: ci sarebbe al 10′ un rigore concesso dall’arbitro Pieri, ma tale penalty viene annullato per simulazione. La Dea ne approfitta avendo più stimoli e motivazioni, siglando il 2-0 con Soncin che effettua un tiro a giro impeccabile. Tale successo trascinò l’Atalanta momentaneamente al quarto posto in classifica, sognando la Champions League (dodici anni prima che il sogno diventasse realtà).