Ambizione, entusiasmo e crescita: la promessa di Pagliuca all’Atalanta

Ieri sera il Co-Chairman dell’Atalanta Pagliuca ha fatto chiarezza su quello che sarà il mercato nerazzurro tra ambizione e grande entusiasmo

Citato e richiesto con tanta curiosità. Dopo mesi riecco il Co-Chairman dell’Atalanta Pagliuca prendendosi la scena come Vince Mcmahon fino a qualche anno fa in WWE. Composto, entusiasta e soprattutto che non si lascia freni su quelle che sono le intenzioni della Dea nerazzurra in ottica futura e soprattutto di calciomercato.

Ai microfoni di Dazn recita: «Non c’è niente di meglio dei tifosi della Dea. Sono molto emozionato, e ora serve investire per far crescere la squadra. La famiglia Percassi sta cercando tutt’ora dei grandi giocatori da portare qui a Bergamo. La nostra strategia è investire per migliorare. Sarà fantastico vivere queste emozioni a bordo campo». Idee chiare e ambiziose, ora non resta che aspettare i fatti: l’upgrade dell’Atalanta passa soprattutto da lui.