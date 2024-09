Amrabat, il SALUTO sui social alla FIORENTINA: «Un grande ONORE, terrò sempre...»

Amrabat, tramite i suoi canali ufficiali, ha salutato tutto il mondo Fiorentina con un lungo messaggio, le parole del marocchino

Amrabat è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centrocampista marocchino, tramite un post su IG, ha voluto salutare tutto il popolo della Fiorentina. Di seguito il suo messaggio.

IL MESSAGGIO – «È stato un onore indossare questa maglia e rappresentare la gente di questo bellissimo club. Grazie a tutti per il vostro sostegno in questi anni, vi terrò per sempre nel mio cuore».