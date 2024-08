Milan, ritorna di moda Amrabat per il CENTROCAMPO. La LISTA dei giocatori ricercati sul mercato

Amrabat Milan, i rossoneri vogliono provarci per il centrocampista: il primo dei tanti giocatori cercati sul calciomercato

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato dei possibili incastri tra entrate e uscite del centrocampo del calciomercato Milan: nel mezzo il ritorno in auge il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat che torna ad essere una pista calda.

PAROLE – «Facciamo un centrocampo a tre: qui ci possiamo divertire. C’è Amrabat che è un separato in casa e secondo me potrebbe essere una soluzione italiana. Anche se lui aspetta il Manchester United. Metterei con lui Bennacer, che non è sicuramente un intoccabile a prescindere dall’arrivo o meno di un altro centrocampista, e Rabiot oppure Samardzic. Si potrebbe inserire pure Adli».