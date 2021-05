Ancelotti allo scoperto: «Everton pronto per vincere la Premier League»

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, si è sbilanciato in vista della prossima stagione: le sue dichiarazioni

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, si è sbilanciato in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Credo che il prossimo campionato saremo pronti per competere per il titolo. Siamo sulla strada giusta per farlo, anche considerando quanto si è visto in questa stagione. Siamo sempre stati competitivi, soprattutto con i club più forti del campionato. Abbiamo ottenuto dei risultati che hanno dato fiducia a me e alla società in vista del futuro».