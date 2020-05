Ancelotti: «Ibrahimovic? Non mi sorprende che giochi ancora. Su Rangnick e l’Euroderby…»

Carlo Ancelotti ha parlato in una lunga diretta Instagram con il telecronista Carlo Pellegatti: le parole del tecnico dell’Everton

Carlo Ancelotti è stato protagonista di una lunga chiacchierata su Instagram con il noto telecronista Carlo Pellegatti. Queste alcune parole del tecnico dell’Everton.

EURODERBY 2003 – «Ho dei ricordi vaghi, una pressione fortissima soprattutto sui due allenatori. Un giorno ero esonerato io, un giorno Cuper, non so quanto ci giocavamo. Il ricordo molto chiaro sono gli ultimi 8 interminabili minuti, poi la liberazione al fischio finale».

IBRAHIMOVIC – «Non mi sorprendo che giochi ancora, non so per quanto tempo giocherà. A livello caratteriale mi è piaciuto molto, è molto molto altruista. Era molto attento alle vicende della squadra, questo per un allenatore è stato molto importante».

RANGNICK – «Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la metodologia non lo conosco. Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri».