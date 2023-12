Ancelotti, il Real è più vicino: possibile rinnovo

Il futuro di Carlo Ancelotti è più vicino a quello del Real Madrid, con il tecnico che vorrebbe rinnovare il contratto nonostante le avances del Brasile

Secondo quanto riportato da As, la confederazione brasiliana sta cercando in tutti i modi di convincere l’allenatore dei blancos a prendere le redini della Selecao ma al momento non ci sarebbe nessun accordo. Dopo la Supercoppa spagnola potrebbe esserci un incontro con la dirigenza per parlare di prolungamento.