Anguissa top: trascina il Napoli con due assist in vetta, le pagelle

Le pagelle di Zambo Anguissa: contro l’Atalanta vince il duello con Ederson e confezione due assist decisivi per i tre punti

Zambo Anguissa trascina il Napoli con due assist nella vittoria decisiva di Bergamo, che rilancia alla grande la candidatura dei partenopei per lo Scudetto: una palla per McTominay da dietro, marchio di fabbrica della squadra di Conte – la prima per quel tipo di giocata in Serie A – e poi un cross per la torre Lukaku. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «L’assist a McTominay e la ciliegina per Lukaku. Aggressione contro tutti, volate in profondità. Travolge anche un dominatore come Ederson».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Una prestazione super, è l’uomo ovunque. Ringhia su Ederson e strappa il pallone fondamentale per il 2-1, da quel momento in poi giganteggia. Due assist, il secondo di pura forza».

TUTTOSPORT 7.5 – «Dà il via all’azione del raddoppio, rifinisce per McTominay e crossa per la testa di Lukaku. Onnipresente a centrocampo».

IL MATTINO 8 – «L’assist per McTominay è stellare, come lo è il cross per Lukaku. Parte dai primi minuti il duello con Ederson. Sbaglia solo una cosa: nella circostanza del vantaggio dell’Atalanta: lascia tanto spazio al brasiliano che può servire Retegui ma poi salta addosso al centrocampo dell’Atalanta come una tigre affamata».