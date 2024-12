Anguissa: «Il gol è un extra, oggi abbiamo disputato una partita difficile»

Le parole di Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Genoa

Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

GOL – «Come ho sempre detto, la cosa più importante è vincere. Segnare è un extra, ma la priorità è la vittoria di squadra. Oggi abbiamo disputato una partita difficile, difendendo insieme fino alla fine e conquistando tre punti preziosi. È bello vedere una squadra con carattere, determinata a vincere queste partite».

DEDICA – «Certo, la dedica è sempre per Daniele e per i miei figli, che aspettavano questo gol. L’ho fatto per tutti loro».