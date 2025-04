Napoli, Adani convinto: «Conte non mollerà l’osso, glielo impone la sua cultura del lavoro: io e lui siamo simili, siamo due lupi»

Napoli, le parole di Lele Adani su Antonio Conte: «Lui è come me, è un lupo! E per lo Scudetto non mollerà l’osso»

Lele Adani ha parlato a Il Mattino. Di seguito le parole dell’opinionista tv sul Napoli di Antonio Conte.

LAVORO DI CONTE E NAPOLI – «Non molla l’osso e non lo mollerà. Glielo impone la sua cultura del lavoro, che è veicolata verso il raggiungimento del massimo. Deve sempre tirare fuori tutto e di più dal potenziale che ha, perché vuole sempre andare oltre».

MIRACOLO SCUDETTO? – «Un’impresa sportiva memorabile come lo è stata quella di Spalletti: con Luciano si è toccato il cielo, poi si è caduti giù e ora si può tornare in cielo dopo aver perso i migliori, Osimhen e Kvaratskhelia, mettendo un senso di collettivo dentro il rilancio».

CONTE ALTROVE? – «Lui è l’allenatore del Napoli, un guerriero focalizzato sul Napoli. Capisco che il fantacalcio serva, ma non penso proprio che possa lasciare un progetto come quello che ha appena iniziato».

MEDIA, SITUAZIONE DEL CALCIO – «Nella mediaticità è inflazionato. Nel senso che c’è di tutto. Ma la competenza, l’analisi del dettaglio non è per tutti, in pochi aggiungono qualcosa. La mia credibilità deriva dal fatto che sono obiettivo. Io sono come un lupo che non riesci ad addomesticare. Il lupo è magari meno forte del leone o della tigre, ma non va al circo. Ecco, anche Conte è un lupo».