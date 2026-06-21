Antognoni consiglia Vlahovic: «Resti alla Juve! Nico Paz interessante, Yildiz ha qualità importanti». Le parole dell’ex Fiorentina

Giancarlo Antognoni torna a parlare del suo rapporto con la Fiorentina e lo fa in un’intervista concessa a La Stampa. L’ex bandiera viola ha spiegato i motivi della sua assenza al centenario del club, una scelta maturata da tempo e legata al rapporto con l’attuale proprietà.

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Antognoni ha chiarito la propria posizione con parole nette: «Non è una decisione presa oggi. L’avevo già maturata cinque anni fa, quando sono andato via. Mi ero detto che non sarei tornato finché fosse rimasta la stessa proprietà. La proprietà è la stessa e quindi la mia posizione non cambia».

Antognoni Fiorentina, il legame con i tifosi resta forte

L’ex campione viola ha ammesso che la sua decisione potrebbe dispiacere a una parte della tifoseria, ma ha ribadito che il suo rapporto con la Fiorentina non verrà mai meno. Sull’eventuale delusione dei tifosi ha aggiunto: «Qualcuno sicuramente sì, e mi spiace. Però spero capiscano anche il mio stato d’animo. Il mio legame con la Fiorentina non cambierà».

Parole che confermano una frattura ancora aperta con la società, ma non con la città e con il popolo viola, a cui Antognoni resta profondamente legato.

Antognoni, da Nico Paz a Yildiz: il giudizio sui giovani talenti

Nel corso dell’intervista, Antognoni ha parlato anche dei talenti più interessanti del calcio italiano, soffermandosi su Nico Paz e Kenan Yildiz. Il suo giudizio è stato chiaro: «Nico Paz è un giocatore molto interessante, Yildiz ha qualità importanti: finale di stagione difficile e mondiale sfortunato, ma è uno dei talenti tecnici più promettenti. Può fare il 10, l’11, può giocare praticamente ovunque».

Antognoni, il consiglio a Vlahovic

Chiusura dedicata a Dusan Vlahovic, vicino alla scadenza contrattuale con la Juventus. Antognoni gli ha dato un consiglio molto diretto: «Di restare alla Juventus! Dusan è un giocatore importante, uno che fa gol. Attaccanti con quelle caratteristiche non se ne trovano tanti. Ma bisogna saperlo prendere. Farlo sentire importante. Coccolarlo anche dal punto di vista umano. Non credo sia una questione economica, per lui. E’ un ragazzo che ha bisogno di fiducia».