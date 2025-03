Antonelli: «Serve essere furbi, avere malizia, ma soprattutto essere gruppo»

Le parole di Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, prima del calcio d’inizio della partita dei lagunari contro l’Atalanta

Filippo Antonelli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Atalanta Venezia. Di seguito le sue parole.

«Sicuramente il Venezia ha dimostrato di essere competitivo per gran parte del campionato. Ora dobbiamo metterci qualcosa in più, cercare gli episodi ed essere furbi, avere malizia che lo richiede la categoria. Oggi ci scontriamo con una potenza del campionato, ma ci siamo preparati bene e faremo la nostra partita. Fila? Sapevamo che poteva avere alcune difficoltà: deve imparare la lingua e il nostro calcio, Maric è qui da qualche anno e può comprendere prima le richieste del mister. Andiamo avanti con grande fiducia in entrambi come con il resto del gruppo. Ci crediamo e vogliamo ringraziare i nostri tifosi. Zerbin? Ci aspettiamo molto da lui e dal resto della squadra. Se faremo qualcosa di grande lo faremo di gruppo».