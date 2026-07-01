AIA verso il congelamento delle dismissioni: valutato il blocco per la stagione 2026/27

Il mondo arbitrale italiano arriva al giro di boa dopo una delle stagioni più complesse degli ultimi anni. Le elezioni per il nuovo presidente dell’AIA, che assegneranno un mandato biennale, sono previste per metà settembre: secondo La Gazzetta dello Sport, la data più probabile al momento è il 19 settembre.

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1° luglio: promozioni sì, dismissioni no

Come ogni inizio di stagione sportiva, il 1° luglio è il giorno dedicato a promozioni e dismissioni. Quest’anno, però, la situazione è eccezionale: viste le tensioni e gli eventi che hanno segnato la stagione arbitrale, potrebbe andare in scena un congelamento totale delle dismissioni.

Nessuna esclusione, dunque: l’organico verrebbe ampliato solo con nuove promozioni, senza i consueti cinque fischietti dismessi. Una scelta richiesta dai rappresentanti degli arbitri della CAN e suggerita dal designatore ad interim Dino Tommasi.

I nuovi promossi

L’ufficialità è attesa tra oggi e domani, ma i nomi dei nuovi arbitri promossi sono già definiti:

Mattia Drigo – Sezione di Portogruaro

– Sezione di Portogruaro Marco Di Loreto – Sezione di Terni

– Sezione di Terni Alberto Poli – Verona

– Verona Dario Madonia – Palermo

– Palermo Edoardo Mazzoni – Prato

Le dismissioni congelate: slittano al 2027

Le cinque dismissioni che sarebbero dovute scattare quest’anno vengono rinviate al 2027, portando a dieci il totale previsto per quella stagione. I nomi coinvolti:

Rosario Abisso

Ivano Pezzuto

Marco Piccinini

Federico Dionisi

Luca Massimi

Messina nuovo direttore tecnico AIA

Da oggi Domenico Messina, ex designatore della CAN A e B dal 2014 al 2017, diventa ufficialmente direttore tecnico dell’AIA. Sarà lui a indicare i designatori dalla CAN A e B in giù, figure che verranno comunicate il 7 luglio.