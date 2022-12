Argentina, subito testa alla semifinale con la Croazia: l’Albiceleste in campo già oggi in vista del match di Qatar 2022

L’Argentina è già con la testa alla semifinale di Qatar 2022, che metterà di fronte l’Albiceleste e la Croazia, che ha eliminato ai rigori il Brasile.

Sudamericani in campo già oggi per una seduta di scarico, prima di trascorrere qualche ora libera in famiglia.