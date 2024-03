Arsenal, Arteta attaccato: «Non avrei mai potuto giocare con lui»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è stato attaccato da un big del calcio inglese nel corso di un’intervista

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, è tra i più talentuosi e ambiti del mondo. I suoi Guners sono il terzo incomodo tra Liverpool e Manchester City. Sul The Athletic, il tecnico spagnolo ha ricevuto un attacco da Alan Shearer, leggenda del Newcastle e del calcio inglese.

ARTETA– «Non ho mai lavorato con un manager tipo Arteta, qualcuno che ti persuade maniacalmente, dicendoti esattamente dove stare o esattamente cosa fare. Sono sempre stato dell’opinione che se sei un buon giocatore, queste cose le sai, capisci da solo se c’è bisogno di spostarsi sull’ala destra o su quella sinistra o addirittura scendere in profondità. E come capitano, sentivo di avere l’autorità per dire ai miei compagni di fare qualcosa. Quello che volevo dal mio allenatore era sì essere guidato ma non mi sarebbe piaciuto ricevere urla da bordo campo e non ricordo che sia successo troppe volte. Giochi davanti a migliaia di persone allo stadio e milioni a casa in televisione e non vuoi essere in imbarazzo».