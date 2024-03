Arsenal-Porto: orario, dove vederla e probabili formazioni

Arsenal-Porto, all’Emirates Stadium il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

All’Emirates Stadium il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Arsenal e Porto. Le squadre arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 1-0 dei portoghesi con il gol di Galeano. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

A disposizione: Ramsdale, Cedric, Sweet, Smith-Rowe, Gabriel Jesus, Elneny, Bandeira, Nketiah, Partey, Nelson, Vieira, Zinchenko.

Indisponibili: Martinelli, Tomiyasu, Timber.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendel; Gonzalez, Varela; Conceicao, Pepé, Galeno; Evanilson. Allenatore: Sergio Conceicao.

A disposizione: Ramos, Cardoso, Zé Pedro, Sanchez, Eustaquio, Grujic, Jaime, Barò, Franco, Borge, Martinez, Taremi.

Indisponibili: Zaidu, Marcano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Fabio Cardoso, Pepé, Joao Mario.

ARBITRO: Tupin. ASSISTENTI: Danos-Finjean. QUARTO UFFICIALE: Buquet. VAR: Brisard. ASS. VAR: Delajod.

Arsenal-Porto: orario e dove vederla

All’Emirates Stadium andrà in scena l’ottavo di finale tra gli inglesi e i portoghesi con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go.