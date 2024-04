Arsenal Saliba: «Orgogliosi di non aver concesso reti»

Le parole di William Saliba, difensore dell’Arsenal, dopo il pareggio ottenuto dai Gunners nello scontro diretto con il City

William Saliba ha commentato il pareggio a reti bianche ottenuto dall’Arsenal contro il City. Di seguito le sue parole.

«È stata una partita dura contro una grande squadra, non siamo soddisfatti al 100%, ma va bene, prendiamo il punto. Sappiamo che non è facile venire qui e non subire gol ma abbiamo fatto veramente bene. Naturalmente possiamo essere orgogliosi di aver impedito loro di segnare, ma non è finita, mancano ancora nove partite e dobbiamo vincerle. Siamo così bravi in questa stagione in difesa non sono solo i difensori, ma tutta la squadra. Quindi possiamo essere orgogliosi di questo e dobbiamo andare avanti e concentrarci sulla prossima partita. Siamo già concentrati sulla prossima partita. Ultime partite? Non abbiamo scelta. Dobbiamo essere pronti»